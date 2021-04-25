Во Франции задержан пятый подозреваемый в причастности к убийству женщины-полицейского в Рамбуйе

Как сообщил прокурор республики Жан-Франсуа Рикар, задержанный – еще один родственник предполагаемого убийцы — выходца из Туниса. У него был вид на жительство до конца года. Ранее в поле зрения полиции он не попадал. В пятницу подозреваемый нанес сотруднице полиции в штатском два удара ножом, в результате чего она умерла. Расследование ведет прокуратура по делам о терроризме.



.