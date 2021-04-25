Мужчина в бронежилете въехал на своей машине в полицейский автомобиль на одной из центральных улиц Лос-Анджелеса

Как передает телеканал «Фокс ньюс», после того, как неизвестный врезался в патрульный автомобиль, он вышел из своей машины, держа правую руку за спиной, и начал обратный отсчет. Полицейские решили, что у него в руке оружие и сами открыли огонь. О личности нападавшего и о его возможных мотивах информации пока нет.
2021-04-25T17:32:32+03:00
2021-04-25T17:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 25 апреля 2021
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