Чешские спецслужбы установили связь болгарского торговца оружием Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в Чехии

Чешские спецслужбы установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом в чрезвычайном телеобращении сообщил президент Чехии Милош Земан, По его словам, боеприпасы из Врбетице должны были поступить в Болгарию. На этот счет есть договоры купли-продажи, а Гебрев выплатил аванс. Накануне «Нью-Йорк таймс» писала, что Гебрев хранил боеприпасы на складах во Врбетице, а взрыв был нацелен именно на боеприпасы его компании. Ранее структуры Гебрева отрицали наличие их боеприпасов на взораванных в 2014г складах.
2021-04-25T17:31:32+03:00
2021-04-25T17:31:32+03:00
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17:31, 25 апреля 2021
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