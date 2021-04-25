Все клубы, которые объявили о своем участии в проекте Суперлиги будут наказаны, но все по-разному

Проект существовал всего два дня. Под давлением болельщиков, политиков и футбольных функционеров он распался и прекратил существование, но последствия для раскольников все равно должны наступить. Об этом заявил президент УЕЫА Александер Чеферин, которого цитирует британская газета Дэйли Мэйл. Мы не можем сделать вид, что ничего не произошло – сказал он, однако по мнению главы УЕФА мера ответственности должна быть разной. Чеферин намерен разделить путчистов на три группы. Шесть английских клубов, которые первыми вышли из проекта составят первую и понесут самое мягкое наказание. Во вторую он определил Атлетико, Милан и Интер, а в третьей по словам Чеферина остались те, кто по-прежнему считает, что земля плоская. К плохими знатоками географии таким образом он отнес Реал, Барселону и Ювентус. Какие именно санкции будут применены пока не известно. Будем смотреть – заключил президент УЕФА

Между тем, президент Реала Флорентино Перес намерен продолжать борьбу. Он считает, что УЕФА нарушает антимонопольное законодательство и собирается подать на организацию в суд.