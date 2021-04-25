Президент Чехии: доказательств причастности Петрова и Боширова к взрывам на складах в Врбетице в 2014, нет.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств или свидетельств причастности предполагаемых агентов ГРУ Петрова и Боширова к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, нет. Однако, по словам президента, это не означает, что подозрение в их причастности не является серьезным. Земан добавил, что ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы на ее территории два агента иностранного государства совершили террористическое нападение. Как пояснил Земан, вызывает тревогу сам факт присутствия на территории Чехии двух агентов ГРУ, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Президент Чехии привел две версии взрывов в Врбетице: непрофессиональное обращения со взрывчатыми веществами и операция иностранной разведки. Земан подчеркнул, что серьезно относится к обеим версиям. Ранее в апреле Чехия из-за взрывов выслала 18 россиян, Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. 22 апреля МИД Чехии объявил о дальнейшем сокращении дипмиссий — в итоге в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника.