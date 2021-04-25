В Москве продолжается серия задержаний сторонников Навального и представителей несистемной оппозиции

Все задержания так или иначе связаны с протестной деятельностью в поддержку Навального. Только за последний час, по данным проекта ОВД-Инфо, полицейские задержали еще четверых участников акции 21 апреля.
2021-04-25T17:02:30+03:00
2021-04-25T17:02:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:02, 25 апреля 2021
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