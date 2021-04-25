Директор ФСБ РФ Бортников заявил, что роль США в подготовке госпереворота в Белоруссии установит следствие

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что роль США в подготовке госпереворота в Белоруссии установит

следствие

Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии. «свидетельствуют объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц». «На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований».

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.