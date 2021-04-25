Чешские спецслужбы установили связь болгарского торговца оружием со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице

По его словам, боеприпасы из Врбетице должны были поступить в Болгарию. На этот счет есть договоры купли-продажи, а Гебрев выплатил аванс. Накануне «Нью-Йорк таймс» писала, что Гебрев хранил боеприпасы на складах во Врбетице, а взрыв был нацелен именно на боеприпасы его компании. Ранее структуры Гебрева отрицали наличие их боеприпасов на взораванных в 2014г складах.