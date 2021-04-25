Задержан руководитель программы «Поддержка политзаключенных» центра «Мемориал»* Давидиса

Столичные силовики задержали руководителя программы «Поддержка политзаключенных» признанного иноагентом правозащитного центра «Мемориал»* Сергея Давидиса. По сведениям «Новой газеты», его собираются на ночь оставить в отделении полиции. При этом протокол на правозащитника пока не составлен. Ему сказали, что задержание связано с правонарушением на митинге, но что конкретно вменяется, не уточнили.

Это не первое задержание активистов за последние сутки в Москве. Накануне полицейские увезли в отделения менеджера региональных штабов Навального Анну Самкову, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева, главу Либертарианской партии Сергея Бойко и председателя «Гражданского общества» Михаила Светова. Все, кроме Соловьева, до сих пор остаются в ОВД. Сегодня же, как передает ОФД-Инфо, задержаны и доставлены в отдел полиции волонтер проекта «Немцов мост» Анна Дулевская и региональный менеджер федерального штаба Навального Анна Самкова. По неподтвержденным данным, в Москве также задержана экс-координатор штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова.