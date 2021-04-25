В Лос-Анджелесе будут вручать «Оскары» 

Прошлогоднюю победу южно-корейского фильма «Паразиты» представляют теперь как поворотный момент для киноакадемии, которая теперь ставит ставку на разнообразие.

Киноэксперт Дэйв Кэргэр к числу фаворитов относит ленту «Минария» и картину «Земля кочевников». Перевод телеканала Ewronews:

Всем участникам церемонии в Лос-Анджелесе придется сдать тест на коронавирус, а по прибытии на Union Station — измерить температуру.

Мероприятие начнется в 17:00 воскресенья по времени Западного побережья США (в 03 00 26 апреля по московскому времени).