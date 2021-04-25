Встреча российского и американского президентов может состояться уже в июне, говорят в Кремле

По словам представителя администрации президента, предложены даже даты, но какие именно, он пока не уточнил. Кроме того, сама подготовка на рабочем уровне к саммиту также еще не начиналась. Между тем Москва готова к новым шагам в случае обострения отношений с США, добавил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В российском МИДе также сказали, что правительство начало формировать список недружественных стран. Сейчас в нем точно присутствуют США. В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о создании такого перечня. Дипломатическим миссиям стран, которые в Москве признали недружественными, будет запрещено нанимать на работу россиян.

