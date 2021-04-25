В Индии четвертый день подряд фиксируют максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом

За сутки эта цифра составила почти 350 тысяч. Более 2,7 тысяч скончались. Как передает АР, крематории не справляются с тем количеством умерших, которое поступает к ним. Из-за беспрецедентно большого количества умерших сами ритуальные службы начали сокращать время церемоний прощания. Работники крематория сравнивают происходящее с потерями в военное время.

