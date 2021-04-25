Жданов: Адвокаты ФБК* начнут 26 апреля знакомиться с материалами дела о признании фонда экстремистской организацией

Адвокаты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* начнут 26 апреля знакомиться с материалами дела о признании фонда экстремистской организацией. Как сказал директор ФБК Иван Жданов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он уверен в том, что доказательств у следствия по этому обвинению нет.

«Завтра начинается ознакомление с материалами дела. Две группы адвокатов приступят к ознакомлению с материалами дела, а уже 29 апреля начинается процесс, подготовительное заседание, а когда начнется заседание по существу, пока неизвестно. Я уверен, что там нет ничего, о чем говорит прокуратура — о каких-то следов ЦРУ или других иностранных государств. Это совершенно полный бред, поэтому дело и засекретили, поскольку в материалах нет ничего», — сказал он.

Иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистскими организациями будет рассмотрен в закрытом для СМИ режиме, так как содержит материалы, имеющие гриф «секретно». досудебная подготовка по иску пройдет 26 апреля.

• ФБК российские власти считают иностранным агентом.