В Москве сегодня продолжаются отдельные задержания, возможно, из-за протестов в поддержку Алексея Навального

Он сказал, что ему вменяют некое административное нарушение. Вскоре адвокат от проекта «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов сообщил, что Давидису вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления и что его оставляют в ОВД «Мещанский» на ночь, видимо, до суда. Та же организация несогласованной акции вменяется и задержанной Анне Дулевской, она волонтер проекта «Немцов мост», полиция пришла к ней домой. Поводом стали записи в соцсетях о несогласованной акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Ее также оставляют на ночь в полиции, передает портал «ОВД-Инфо». Как пишет «Новая газета», задержан и популяризатор научной медицины, известный московской гастроэнтеролог Алексей Головенко. Причина неизвестна, есть версия, что это связано с его интервью «Би-би-си» в день массовых протестов.

По данным портала «ОВД-Инфо», в связи с акциями в поддержку Алексея Навального по всей России задержали почти 2000 человек. В Москве – около 30, в Петербурге более 800. Накануне сообщалось, что в Москве задержали двух активистов Либертарианской партии, а также их соратника, председателя движения «Гражданское общество» Михаила Светова. В отношении него заведено административное дело, суть которого пока неизвестна, сказал в эфире телеканала «Дождь» адвокат Светова Дмитрий Захватов. Преследование Михаила Светова адвокат объяснил давлением на оппозицию.