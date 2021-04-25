Правозащитника Сергея Давидиса оставляют на ночь в отделе полиции

Его задержали сегодня днем. Как успел рассказать Эху» сам задержанный, его обвинили в нарушении правил организации митинга. Полицейские возили Давидиса по нескольким ОВД: сначала он в сопровождении силовиков отправился в Щукинское отделение, а затем его отправили ОМВД по Мещанскому району. Тем временем по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», столичная полиция задерживают людей по подозрению в участии в акции в поддержку Алексея Навальнього, которая прошла в среду. Она была несогласованной, по данным правозащитников, задержаны уже не менее 6 человек.