Правозащитника Сергея Давидиса оставляют на ночь в отделе полиции

Его задержали сегодня днем. Как успел рассказать Эху» сам задержанный, его обвинили в нарушении правил организации митинга. Полицейские возили Давидиса по нескольким ОВД: сначала он в сопровождении силовиков отправился в Щукинское отделение, а затем его отправили ОМВД по Мещанскому району. Тем временем по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», столичная полиция задерживают людей по подозрению в участии в акции в поддержку Алексея Навальнього, которая прошла в среду. Она была несогласованной, по данным правозащитников, задержаны уже не менее 6 человек.
2021-04-25T15:40:17+03:00
2021-04-25T15:40:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:40, 25 апреля 2021
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