На 60-м году жизни скончался известный дизайнер одежды Альбер Эльбаз

По предварительной информации, причиной смерти стал коронавирус. Эльбаз несколько дней находился в искусственной коме. Дизайнер сотрудничал с Yves Saint Laurent и модельером Джеффри Бином, а затем присоединился к французскому модному дому Lanvin. Покинув ее из-за разногласий с новым руководством дома моды, Эльбаз начал работать в том числе с производителем обуи Converse, затем основал собственный бренд AZ Factory.
2021-04-25T15:39:47+03:00
2021-04-25T15:39:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:39, 25 апреля 2021
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