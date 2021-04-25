На 60-м году жизни скончался известный дизайнер одежды Альбер Эльбаз

По предварительной информации, причиной смерти стал коронавирус. Эльбаз несколько дней находился в искусственной коме. Дизайнер сотрудничал с Yves Saint Laurent и модельером Джеффри Бином, а затем присоединился к французскому модному дому Lanvin. Покинув ее из-за разногласий с новым руководством дома моды, Эльбаз начал работать в том числе с производителем обуи Converse, затем основал собственный бренд AZ Factory.