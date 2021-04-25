Выросло число жертв пожара в больнице Багдада

По данным властей, погибли более 80 человек, свыше ста получили травмы. Пожар в больнице на юго-востоке иракской столицы произошел накануне вечером. Ему предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже. Очевидцы говорят, что здание выгорело полностью. Задержаны главный врач больницы, начальник службы безопасности и ответственные за техническое обеспечение госпиталя.