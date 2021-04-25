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15:32, 25 апреля 2021

Пассажир в московском метро выжил после падения на рельсы

Пассажир в московском метро выжил после падения на рельсы, передает агентство «Интерфакс». Это произошло на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии. Более 40 минут понадобилось для восстановления движения поездов. Чтобы достать упавшего пришлось отключать напряжение контактного рельса. ПО этой причине не ходили составы от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» до «Нагорной».


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