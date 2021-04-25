Российское правительство начало формировать список недружественных стран

Сейчас в нем точно присутствуют США, сказали в российском МИДе. В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о создании такого перечня. Дипломатическим миссиям стран, которые в Москве признали недружественными, будет запрещено нанимать на работу россиян.

Тем временем в Кремле сегодня сказали, что встреча российского и американского президентов может состояться уже в июне. Предложены даже даты, но какие именно, там пока не уточнили. Кроме того, сама подготовка на рабочем уровне к саммиту также еще не начиналась. В Белом доме ранее предложили провести встречу в третьей стране.