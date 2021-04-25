Власти Москвы решили привлечь пожилых горожан к вакцинации с помощью поощрительной программы. Со вторника жители города старше 60 лет будут получать вместе с препаратом подарочную карту на 1 тыс. рублей. Подарочные карты, по словам мэра Сергея Собянина, будут выдавать в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации.

Власти Московской области также призывают жителей региона активно участвовать в вакцинации. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что режим ограничений в области на майские праздники зависит от количества получивших прививку.

Сам губернатор добавил, что сделал прививку от коронавируса.