Приостановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Нагорной»

Приостановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Нагорная». Это произошло из-за падения человека на пути, говорят в столичном метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Других подробностей об инциденте пока нет.
2021-04-25T15:04:23+03:00
2021-04-25T15:04:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 25 апреля 2021
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