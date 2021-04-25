Приостановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Нагорной»

Приостановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Нагорная». Это произошло из-за падения человека на пути, говорят в столичном метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Других подробностей об инциденте пока нет.