Мнение президента Чехии не может повлиять на внешнюю политику, которую определяет правительство страны – журналист

Чешский журналист Иржи Юст считает, что мнение президента Милоша Земана не повлияет на позицию правительства в отношении России, которое определяет внешнюю политику страны. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Президент Земан выступил в своем духе, и это не было неожиданным. Со стороны президента Чехии это может выглядеть как более мягкий подход, но тем не менее, внешнюю политику определяет правительство, и оно четко дало понять, что Россия скорее всего виновата в этом взрыве. И можно сказать, что это позиция отдельного представителя Чехии, которая не влияет на внешнюю политику страны», — сказал журналист.

И.Юст добавил, что Милош Земан имеет свою особую позицию по отношению к России и чешским спецслужбам.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.