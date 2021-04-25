Президент Чехии говорит, что не получал доказательства причастности Москвы к взрывам на военных складах. Милош Земан отметил, что рассматриваются две версии, в том числе неосторожное обращение с боеприпасами. Речь о вмешательстве российской военной разведки зашла только в последние недели, подчеркнул Земан. Он призвал дождаться итогов расследования взрывов, чтобы делать выводы.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сказал «Эху», что заявление Милоша Земана похоже на желание приглушить скандал между двумя странами.

Сейчас отношения между Россией и Чехией находятся на самой нижней точке и быстро их наладить не удастся, уверен Федор Лукьянов. В результате взрывов на арсенале 7 лет назад погибли два человека.

Болгарский предприниматель Эмилиян Гебрев подтвердил, что хранил принадлежащие ему боеприпасы на складах в Чехии. Его фирма также поставляла вооружения на Украину, пишет американская газета The New York Times. Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице, где произошли взрывы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что «целью были» именно боеприпасы Гебрева.