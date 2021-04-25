Один из фигурантов дела о суррогатных матерях утверждает, что их клиентами являлись известные политики и артисты

Один из фигурантов дела о суррогатных матерях утверждает, что их клиентами являлись некоторые известные политики и артисты. Такое заявление в ходе заседания Мосгорсуда сделал бывший гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников.

В числе тех, кто пользовался услугами центра, Мельников назвал спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет интернет-издание News.ru, у которого оказалась в распоряжении аудиозапись выступления. Его подлинность подтвердила защита обвиняемых в торговле людьми и причинении смерти по неосторожности. Мельников утверждает, что Володин прибегал к услугам суррогатной матери в его центре как «одинокий мужчина». Также в числе клиентов он назвал артистов Евгения Миронова, Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Сами они, как и Володин, не прокомментировали эти сведения.

Мельников является одним из почти десятка обвиняемых по делу о торговле людьми. Поводом послужило обнаружение в январе прошлого года четырех младенцев в квартире в подмосковном Одинцове. Они были рождены суррогатной матерью для иностранцев, намеревавшихся забрать детей за рубеж. Один ребенок был обнаружен мертвым. По этому делу были арестованы также врачи-акушеры и переводчик. Главный фигурант дела, глава компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев, уехал за границу. Свою вину он не признает.

На фоне разбирательства по делу суррогатных матерей источник агентства ТАСС утверждал, что планируются аресты гомосексуальных мужчин, прибегавших к услугам суррогатных матерей. Свитнев выражал мнение, что именно одинокие геи являются главной целью уголовного дела.