МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном ветре до конца дня. Его порывы могут достигать 13-18 м/с. В ведомстве рекомендовали по возможности убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья и поставить машину в гараж. Находясь на улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
2021-04-25T14:32:31+03:00
2021-04-25T14:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 25 апреля 2021
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