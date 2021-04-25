МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном ветре до конца дня. Его порывы могут достигать 13-18 м/с. В ведомстве рекомендовали по возможности убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья и поставить машину в гараж. Находясь на улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.