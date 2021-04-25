МВД выдало в два раза меньше водительских прав после введения новых правил. Всего в первый месяц действия новых требований удостоверения получили чуть более 71 тысячи водителей, сказали в ведомстве агентству ТАСС. Не смогли сдать экзамен свыше 138 тысяч человек. В России с начала месяца действует новый административный регламент приема экзамена на права. Сотрудники Госавтоинспекции теперь оценивают будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.
2021-04-25T14:32:04+03:00
2021-04-25T14:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 25 апреля 2021
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