Министерство просвещения проверит все учебники после критики со стороны президента. Глава ведомстве Сергей Кравцов заверил, что будет проведен полный анализ. В ходе выступления с посланием в среду Владимир Путин раскритиковал освещение некоторых исторических событий в школьных материалах. В частности, по словам главы государства, в одном из учебников он не нашел упоминания Сталинградской битвы. Что это за учебник, в Кремле не пояснили. Между тем многие эксперты затруднились сказать, какой именно учебник попал в руки президенту.