Министерство просвещения проверит все учебники после критики со стороны президента. Глава ведомстве Сергей Кравцов заверил, что будет проведен полный анализ. В ходе выступления с посланием в среду Владимир Путин раскритиковал освещение некоторых исторических событий в школьных материалах. В частности, по словам главы государства, в одном из учебников он не нашел упоминания Сталинградской битвы. Что это за учебник, в Кремле не пояснили. Между тем многие эксперты затруднились сказать, какой именно учебник попал в руки президенту.
2021-04-25T14:31:38+03:00
2021-04-25T14:31:38+03:00
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14:31, 25 апреля 2021
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