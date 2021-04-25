Один из фигурантов дела о суррогатном материнстве назвал ряд известных артистов и политиков в качестве клиентов своей клиники. Об этом бывший генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников сказал на заседании в Мосгорсуде в ходе рассмотрения апелляции. Аудиозапись выступления оказалась в распоряжении интернет-издания News.ru, подлинность выступления подвтердила адвокат Людмила Айвар. Среди клиентов своего центра Мельников в частности указал спикера Государственной думы Вячеслава Володина, народного артиста Евгения Миронова и певца Филиппа Киркорова. Их представители это высказывание не комментировали. Ранее в рамках расследования, как говорил источник агентства ТАСС в СК, планировались задержания мужчин, которые пользовались услугами суррогатных матерей.
2021-04-25T14:31:23+03:00
2021-04-25T14:31:23+03:00
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14:31, 25 апреля 2021
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