Один из фигурантов дела о суррогатном материнстве назвал ряд известных артистов и политиков в качестве клиентов своей клиники. Об этом бывший генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников сказал на заседании в Мосгорсуде в ходе рассмотрения апелляции. Аудиозапись выступления оказалась в распоряжении интернет-издания News.ru, подлинность выступления подвтердила адвокат Людмила Айвар. Среди клиентов своего центра Мельников в частности указал спикера Государственной думы Вячеслава Володина, народного артиста Евгения Миронова и певца Филиппа Киркорова. Их представители это высказывание не комментировали. Ранее в рамках расследования, как говорил источник агентства ТАСС в СК, планировались задержания мужчин, которые пользовались услугами суррогатных матерей.