У берегов Индонезии обнаружена пропавшая подводная лодка. По словам участников поисковой операции, все 53 члена экипажа мертвы, пишет местная пресса со ссылкой на военнослужащих. Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о том, что попытки спасти моряков субмарины прекращены. Подлодка объявлена погибшей. Связь с ней была потеряна несколько дней назад в ходе учений. В тот момент корабль индонезийский ВМС находился у берегов курортного острова Бали.