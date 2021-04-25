У берегов Индонезии обнаружена пропавшая подводная лодка. По словам участников поисковой операции, все 53 члена экипажа мертвы, пишет местная пресса со ссылкой на военнослужащих. Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о том, что попытки спасти моряков субмарины прекращены. Подлодка объявлена погибшей. Связь с ней была потеряна несколько дней назад в ходе учений. В тот момент корабль индонезийский ВМС находился у берегов курортного острова Бали.
2021-04-25T14:30:43+03:00
2021-04-25T14:30:43+03:00
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14:30, 25 апреля 2021
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