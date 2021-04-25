Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС, говорят в министерстве энергетики республики. Сейчас специалисты восстанавливают его работу. Ранее на сайте станции появилась информация, что ее работа может представлять опасность. Кто именно несет ответственность за взлом и каковы будут его последствия, в Минске пока не говорят.
2021-04-25T14:30:07+03:00
2021-04-25T14:30:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 25 апреля 2021
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