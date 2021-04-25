Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС, говорят в министерстве энергетики республики. Сейчас специалисты восстанавливают его работу. Ранее на сайте станции появилась информация, что ее работа может представлять опасность. Кто именно несет ответственность за взлом и каковы будут его последствия, в Минске пока не говорят.