Заявление президента Чехии похоже на желание приглушить скандал – главред «России в глобальной политике»

Заявление президента Чехии Милоша Земана по расследованию взрывов на складах боеприпасов похоже на желание приглушить скандал между двумя странами. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Ранее президент Чехии Милош Земан призвал соотечественников дождаться итогов расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице и заявил, что информация не будет засекречена.

«Заявление Земана похоже на желание несколько откатить назад. И в этом смысле Земан удобный оратор, потому что лично он известен с дружественной позиции в отношении к России. И кому, как не ему смягчить тот скандал, который возник. Я не думаю, что это означает что-нибудь, кроме фиксации скандала на том уровне, который есть. Дальше это не пойдет, но это зависит, насколько Земан выражает мнение чешской правящей элиты, или свою лично», — сказал Ф.Лукьянов.

Сейчас отношения между Россией и Чехией находятся на самой нижней точке и быстро их наладить не удастся, уверен Федор Лукьянов.

«Хочется верить, что чешская сторона хотела бы остановить падение вниз. Но с точки зрения налаживания отношений в будущем, это вряд ли как-то повлияет. Скандал очень крупный, отзыв дипломатов и высылка тоже, отношения сошли к самому что ни на есть минимуму. А поскольку для России они не очень важны, вряд ли кто-то будет стараться для того, чтобы их улучшить», — отметил он.