Встреча Путина и Байдена может состояться в июне, есть конкретные даты — помощник президента РФ Ушаков

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может состояться в июне, уже называются конкретные даты, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он заявил об этом, отвечая на вопрос, может ли в принципе такая встреча случиться или это непредсказуемо.

«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», — сказал Ушаков в интервью автору программы «Москва.Кремль.Путин» Павлу Зарубину (телеканал «Россия-1» ВГТРК).

Конкретизировать эти даты помощник президента не стал: «Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь».