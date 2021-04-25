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14:05, 25 апреля 2021

Встреча Путина и Байдена может состояться в июне, есть конкретные даты — помощник президента РФ Ушаков

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может состояться в июне, уже называются конкретные даты, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он заявил об этом, отвечая на вопрос, может ли в принципе такая встреча случиться или это непредсказуемо.

«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», — сказал Ушаков в интервью автору программы «Москва.Кремль.Путин» Павлу Зарубину (телеканал «Россия-1» ВГТРК).

Конкретизировать эти даты помощник президента не стал: «Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь».



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