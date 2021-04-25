Российский теннисист Аслан Карацев сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича на турнире в Белграде.

Еще год назад Карацев, которому уже 27 лет обретался в конце третьей сотни мирового рейтинга без каких-либо надежд. Сегодня он входит в тридцатку лучших и его называют «секретным оружием русских». Все перевернул Открытый чемпионат Австралии этого года на котором Карацев не только выиграл квалификацию, но и дошел до полуфинала, уступив Джоковичу. Сейчас они встретились на той же стадии, но выиграл на этот раз вовсе не 18-кратный победитель Турниров Большого Шлема. В самом длинном поединке сезона, продолжавшемся три часа и 25 минут первенствовал Карацев, который в самые напряженные моменты демонстрировал редкое хладнокровие. Джокович смог взять у него только 5 брейк-пойнтов из 29. В итоге Аслан победил в трех партиях продолжил путь к своему второму титулу в сезоне и в карьере. Первый он завоевало совсем недавно в Дубаи.

В финале, который состоится сегодня, Карацев встретится с итальянцем Маттео Береттини.