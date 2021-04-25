Министерство труда намерено отказаться от расчета потребительской корзины. Для начисления выплат пенсий и пособий она уже не нужна.

Проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине опубликован на портале нормативных правовых актов. Другим проектом министерство труда предлагает упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Это связано с тем, что в конце прошлого года был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. До этого они рассчитывались исходя их потребительской корзины – это стоимость минимального набора продуктов и услуг. Критики такой системы указывали, что базовый набор продуктов предусматривает слишком скудный рацион, который нельзя назвать здоровым, а многие расходы – например, плата за образование, медицину и транспорт, — вообще не учтены. Теперь прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда рассчитываются исходя из медианного дохода – это когда половина работающих получает больше этой величины, половина – меньше. Но выплаты заметно больше не стали.

Как напоминает ТАСС, размер МРОТ по новой системе составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля, а прожиточного минимума в целом по России — 11 653 рубля.