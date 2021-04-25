В Санкт-Петербурге задержан художник-ацкционист Павел Крисевич. По его словам, это связано с делом об административном правонарушении, однако что именно послужило причиной, сам он пока не знает. К этому часу его уже отпустили из отдела полиции, говорят в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Крисевич ранее устраивал в Петербурге и Москве акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и других политзаключенных.
2021-04-25T14:02:34+03:00
2021-04-25T14:02:34+03:00
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14:02, 25 апреля 2021
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