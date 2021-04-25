В Санкт-Петербурге задержан художник-ацкционист Павел Крисевич. По его словам, это связано с делом об административном правонарушении, однако что именно послужило причиной, сам он пока не знает. К этому часу его уже отпустили из отдела полиции, говорят в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Крисевич ранее устраивал в Петербурге и Москве акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и других политзаключенных.