Московские полицейские задержали правозащитника Сергея Давидиса. Он рассказал «Эху», что его обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Сергей Давидис добавил, что его должны доставить в ОВД Мещанское, туда уже направляется его адвокат. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, за сегодняшний день в Москве полицейские пришли домой или доставили в отделения не менее 5 участников недавней акции в поддержку Алексея Навального.

Ранее сообщалось о задержании членов Либертарианской партии, а также общественного активиста Михаила Светова.