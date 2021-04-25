Руководителя программы поддержки политзаключенных центра «Мемориал»* задержали в подъезде собственного дома

Руководителя программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал»* Сергея Давидис задержали в подъезде собственного дома. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда я утром вышел из дома, меня ожидали сотрудники полиции в штатском в подъезде и попросили дождаться начальника розыска ОВД «Щукино», который приехал и доставил меня в ОВД. После некоторого ожидания, я дождался своего адвоката. В ОВД никто не знал, в связи с чем я задержан, отвечали, что это в связи с административным правонарушением, неизвестно каким. После этого приехали двое сотрудников ОВД Мещанское в штатском, и в данный момент меян везут в «Мещанский», — сказал он.

С.Давидис сказал, что его задержали по статье 20.2 о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Также он добавил, что его адвоката запретили находиться с ним в машине, и Сергей Тельнов добирается до ОВД своим ходом.

*Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.