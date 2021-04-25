В предстоящей летней экзаменационной кампании никаких процедурных изменений не будет – замруководителя Рособрнадзора

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования Игорь Круглинский, в предстоящей летней экзаменационной кампании никаких процедурных изменений не будет.

«Никаких процедурных изменений в этом году нет — ни в ходе проведения экзамена, ни в ходе проведения апелляции — разве что в экзамене по информатике, который будет проводиться на компьютерах», — сказал он.