Министр экономики Германии призывает не увязывать газопровод «Северный поток-2» с политикой. Петер Альтмайер напомнил, что за последние полвека поставки газа никогда не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом. Решение о строительстве трубопровода было принято давно, проект одобрили в соответствии с законодательными процедурами властями различных европейских стран, приводит слова министра газета Berliner Morgenpost. В то же время Альтмайер подчеркнул, что выступает за освобождение Алексея Навального из колонии и требует от Москвы соблюдать международные стандарты в области прав человека.
2021-04-25T13:32:49+03:00
2021-04-25T13:32:49+03:00
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13:32, 25 апреля 2021
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