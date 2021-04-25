Министр экономики Германии призывает не увязывать газопровод «Северный поток-2» с политикой. Петер Альтмайер напомнил, что за последние полвека поставки газа никогда не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом. Решение о строительстве трубопровода было принято давно, проект одобрили в соответствии с законодательными процедурами властями различных европейских стран, приводит слова министра газета Berliner Morgenpost. В то же время Альтмайер подчеркнул, что выступает за освобождение Алексея Навального из колонии и требует от Москвы соблюдать международные стандарты в области прав человека.