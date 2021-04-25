США и участники НАТО начали вывод войск из Афганистана. Подразделение покидают ряд мест базирования в этой стране, объявило командованием силами альянса. Ранее американский президент Джо Байден объявил, что Вашингтон планирует вывести войска к 11 сентября. Командование НАТО собирается сделать это к более ранней дате.
2021-04-25T13:32:31+03:00
2021-04-25T13:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 25 апреля 2021
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