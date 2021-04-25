США и участники НАТО начали вывод войск из Афганистана. Подразделение покидают ряд мест базирования в этой стране, объявило командованием силами альянса. Ранее американский президент Джо Байден объявил, что Вашингтон планирует вывести войска к 11 сентября. Командование НАТО собирается сделать это к более ранней дате.