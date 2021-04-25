Выросло число жертв пожара в больнице Багдада. По данным властей, погибли более 80 человек, свыше ста получили травмы. Пожар в больнице на юго-востоке иракской столицы произошел накануне вечером. Ему предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже. Очевидцы говорят, что здание выгорело полностью. Задержаны главный врач больницы, начальник службы безопасности и ответственные за техническое обеспечение госпиталя.
2021-04-25T13:32:07+03:00
2021-04-25T13:32:07+03:00
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13:32, 25 апреля 2021
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