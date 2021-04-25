Земан: Чешские спецслужбы не предоставили доказательств причастности России к взрывам на арсенале

Чешские спецслужбы не предоставили доказательств причастности России к взрывам на арсенале, сказал президент республики Милош Земан. По его словам, упоминания «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не встречаются в отчетах. Речь о такой версии пошла только в последние недели, подчеркнул Земан. Тем не менее, добавил он, нельзя говорить, что подозрение в причастности иностранной разведки, не является серьезным. Он добавил, что рассматриваются две версии. Помимо причастности российской военной разведки, речь может идти также о неосторожном обращении с боеприпасами. Президент не исключил, что разгоревшийся скандал может оказаться в итоге игрой спецслужб. В этом случае, по его словам, возможны серьезные последствия для Чехии.
2021-04-25T13:31:51+03:00
2021-04-25T13:31:51+03:00
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13:31, 25 апреля 2021
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