В Москве задержали правозащитника Сергея Давидиса. Он написал в своем твиттере, что заметил слежку еще у своей квартиры. По его словам, сейчас его везут в ОВД Мещанский. Ему хотят предъявить обвинение по статье административного кодекса о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ранее сообщалось, что в Москве задержали членов Либертарианской партии. С обыском накануне вечером пришли к политику Михаилу Светову.