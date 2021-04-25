В Москве задержали правозащитника Сергея Давидиса. Он написал в своем твиттере, что заметил слежку еще у своей квартиры. По его словам, сейчас его везут в ОВД Мещанский. Ему хотят предъявить обвинение по статье административного кодекса о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ранее сообщалось, что в Москве задержали членов Либертарианской партии. С обыском накануне вечером пришли к политику Михаилу Светову.
2021-04-25T13:31:26+03:00
2021-04-25T13:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 25 апреля 2021
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