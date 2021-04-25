Проект постановления о просветдеятельности наносит вред и, по мнению депутата Смолина, не является окончательным

Правительство подготовило проект постановления о регламентации просветительской деятельности. Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин считает, что этот проект наносит вред просветительской деятельности и не является окончательным. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я полагаю, что последуют и другие подзаконные акты, поскольку сейчас в России модно выстраивать трехэтажную систему подзаконных актов постановления правительства, затем какой-нибудь приказ министерства, и еще какой-нибудь подприказный акт. Мы еще не все знаем, но общий смысл предельно понятен. Вместо того, чтобы поощрять просветительскую деятельность, а Россия сейчас в ней крайне нуждается, правительство ее крайне ограничивает», — сказал О.Смолин.

По словам депутата, прогнозы, которые делались экспертами в отношении закона о просветительской деятельности, в значительной степени подтвердились.

«Что касается, иноагентов, для этого закон о просветительской деятельности был не нужен, им и так все запрещено. Иноагент это обязательно тот, кто получает деньги из-за рубежа, хотя существуют зарубежные просветительские каналы в интернете, при этом неполитические. Но иноагентом может быть тот, кто получает из-за рубежа методическую помощь, а что это, можно трактовать по-разному», — сказал он.

Что касается школьников и студентов, которым запрещено заниматься просветительской деятельностью, О.Смолин выразил недоумение, почему школьникам запрещается объяснять своим сверстникам учебный материал в упрощенной форме.

О.Смолин напомнил, что против этого законопроекта против голосовали три фракции в Госдуме из четырех, «за» была только «Единая Россия».

«Когда мы заканчивали дискуссию по этому поводу с руководством нашего комитета по образованию В.Никоновым, он сказал: «Кто против закона, подумайте, на кого вы работаете». Я ответил: «Вы считаете главной угрозой для национальной безопасности России — просвещение. А мы считаем такой угрозой — власть тьмы, поэтому мы работаем на будущее своей страны», — заключил депутат.