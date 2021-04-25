Фанаты Спартака и ЦСКА отметили предстоящую встречу команд в Чемпионате России по футболу массовой дракой.

Жители домов на Орехово-зуевском проезде были немало удивлены такому наплыву крепких молодых людей. Еще больше они поразились после того, как началась драка. В столкновении сошлись около 150 человек. Самая крупная стычка за последние годы. Полиция не спешила вмешиваться, несмотря на тревожные звонки отдыхающих после рабочей недели граждан. Правоохранители приехали только после того, как фанаты рассеялись по близлежащим переулкам. Комментариев от официальных лиц пока нет, равно как и сведений о пострадавших. Одна из самых крупных драк между непримиримыми соперниками случилась в 2006 году, когда у метро «Улица 1905 года» сошлись около 700 фанатов. В 2001 году после такого же масштабного столкновения у станции Китай-город пришлось госпитализировать более 30 человек. В 1998 году побоище произошло возле дворца спорта Сокольники. Тогда скорые увезли 11 фанатов.

Матч чемпионата России по футблолу между командами Спартак и ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляция на канале Матч ТВ.