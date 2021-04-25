Эксперты и общественность раскритиковали правительственный проект постановления о просветительской деятельности. На документ обратили внимание накануне. Согласно тексту проекта, осуществлять такую деятельность можно будет только на основании договоров об оказании услуг. У занятых в просветительской деятельности должен быть определенный стаж работы. Координатор правозащиты «Открытки»» Анастасия Буракова считает проект постановления дискриминационным и противоречащим конституции

Проект направлен на то, чтобы люди получали как можно меньше свободной информации, не цензурированной государством, добавила Анастасия Буракова.



Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин считает, что этот проект наносит вред просветительской деятельности и не является окончательным.

Олег Смолин напомнил, что против этого законопроекта против голосовали три фракции в Госдуме, «за» была только «Единая Россия».