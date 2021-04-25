Власти Турции осудили заявление президента США о признании геноцида армян в Османской империи

После того, как президент США Джо Байден назвал массовые убийства армян в Османском империи в 1915 году геноцидом, в МИД Турции был немедленно вызван американский посол Дэвид Саттерфилд. Дипломату было сказано, что заявление Байдена является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит ущерб отношениям Турции и США, который будет трудно восстановить, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Незадолго до этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в «Твиттере», что Анкара полностью отвергает заявление Байдена, основанное исключительно на популизме. Министр добавил что Турции нечему учиться у других в том, что касается собственного прошлого. Турция считается наследницей Османской империи.

Заявление Байдена вызвало негодование и среди турецкой оппозиции, рассказал нашей радиостанции турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.



В свою очередь, лидер партии «Родина» Догу Перинчек в интервью ТАСС сказал, что Турция должна теперь закрыть на своей территории американскую военную базу Инджирлик. Официальных заявлений на эту тему не было.

Ближайшие два дня американские дипмиссии в Турции будут закрыты из-за возможных беспорядков.