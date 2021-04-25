Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он объявил несколько часов назад в обращении к гражданам.

Депутат национального собрания Армении от правящей фракции «Мой путь» Микаэл Золян пояснил, что во многом сегодняшнее решение премьера – техническое.

Армянский политолог, президент Академии геополитики Арайк Саркисян сказал «Эху», что отставка Пашиняна грозит ростом напряженности.

Впрочем, заметил Саркисян, Пашинян надеется выиграть выборы. Премьер-министр Армении уходит на фоне политического кризиса.

Поводом для кризиса и волнений в Армении, начавшихся в ноябре прошлого года, послужило подписание перемирия с Азербайджаном после военных столкновений в непризнанном Нагорном Карабахе. По соглашению, в котором участвовала и Россия, Баку была передана часть территорий самопровозглашенной республики, ранее подконтрольных Еревану. Оппозиция после этого обвинила Пашиняна в капитуляции, в армянской столице начались массовые протесты. В один из дней кабинет премьера был разгромлен, а спикер армянского парламента – избит.

Сам Пашинян при этом объяснял поражение в конфликте действиями предшественников и в отставку уходить не собирался. Более того, в феврале он объявил об увольнении начальника Генштаба после того, как руководители вооруженных сил Армении также потребовали отстранения премьера от должности. Это также привело к очередным протестам оппозиции, в ходе которых были перекрыты центральные улицы Еревана, а сами протестующие ночевали в палатках.

Выборы должны пройти 20 июня. Сообщается, что президент Армении принял отставку.