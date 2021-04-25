Контрразведка Чехии не дала доказательств присутствия «агентов РФ» во Врбетице, заявил президент Чехии

Доказательства присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не присутствовали в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая с чрезвычайным телеобращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году по телеканалам «Прима» и «Си-эн-эн прима ньюс».

«Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается — подчеркиваю, — что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту — прим. ТАСС) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», — отметил Земан.