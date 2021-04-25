Президент Чехии заявил, что намерен выступать за закупку «Спутника V», если будет недостаток других препаратов

Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если будет недостаток других препаратов.
2021-04-25T12:59:15+03:00
2021-04-25T12:59:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:59, 25 апреля 2021
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